В Генштабі підтвердили удар по аеродрому "Саки" в окупованому Криму: стали відомі подробиці

Летовище окупанти “прикривали” “сучасними” засобами російської ППО. Проте вони вкотре не змогли захистити важливий військовий об’єкт РФ.

Українські військові вночі 26 липня завдали удару по аеродрому “Саки” в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Сьогодні вночі підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в межах єдиного замислу завдали удару по аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Це один з оперативних аеродромів, які росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдавання ударів авіаційними засобами ураження по українській території. Інформація щодо наслідків удару уточнюється”, - розповіли в Генштабі.

Там також додали, що летовище окупанти “прикривали” “сучасними” засобами російської ППО. Проте вони вкотре не змогли захистити важливий військовий об’єкт РФ.

“Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме і далі. Слава Україні”, - підкреслили в Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили одну з найбільших атак армії РФ на заході Донеччини.

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