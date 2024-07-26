Окупантам "світять" великі проблеми з бронетехнікою: в ISW оцінили дії росіян

Військове командування РФ готове жертвувати бронетехнікою заради незначних тактичних здобутків, і це призведе до дедалі суттєвіших витрат для ворога.

Російське військове командування готове витратити велику кількість бронетехніки на обмежені тактичні цілі, і цей факт відображає погане довгострокове оперативне прогнозування. А обмеження з російською технікою у середній та довгостроковій перспективах із часом зроблять такі невдалі механізовані штурми дорожчими.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військові значною мірою покладаються на відновлення запасів озброєння та військової техніки радянських часів, зокрема бронетехніки, щоб підтримувати темп своїх наступальних операцій в Україні.

Російській владі може довестися додатково мобілізувати економіку та оборонну промисловість, якщо армія має намір підтримувати поточний темп операцій у середній та довгостроковій перспективах. Усе тому, що РФ виснажує свої обмежені радянські запаси. Водночас незрозуміло, чи російська оборонна промисловість зможе виробляти достатню кількість військового транспорту, щоб витримати високий рівень втрат техніки навіть за умови подальшої економічної мобілізації.

Українська організація з відкритим кодом Frontelligence Insight 25 липня заявила, що спостерігала, як російські війська переміщують на фронт сотні одиниць техніки у червні та на початку липня. В основному це була відреставрована стара бронетехніка, як-от танки Т-62 і Т-55. У Frontelligence Insight зазначили, що ці відновлені машини ще не з’явилися на полі бою, і ворог, можливо, готується застосуватиїх пізніше 2024 року.

Frontelligence Insight повідомила із посиланням на внутрішні російські документи, що ворожі танки, які були пошкоджені протягом останніх шести місяців, чекають на запчастини, і що повсюдна нестача двигунів призвела до дедалі більшого використання сучасніших танків Т-80 для проведення ремонту. Проте Росія наразі має достатньо бронетехніки для проведення періодичних ротних і більших механізованих штурмів по всій лінії фронту в осяжному майбутньому.

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"Постійне бажання російського військового командування зазнавати великих втрат бронетехніки заради незначних тактичних здобутків замість того, щоб зберегти бронетехніку для операцій, які мають важливу в оперативному сенсі мету, призведе до дедалі суттєвіших витрат для російських сил. Адже обмеження у російських військових з оснащенням погіршаться протягом наступних років", – йдеться у звіті Інституту.

За оцінками аналітиків, можливо, окупанти намагаються відновити маневр на полі бою та досягти швидких успіхів за допомогою механізованого маневру. Хоча широкомасштабні фронтові механізовані атаки вказують на те, що військове командування РФ не повністю засвоїло уроки щодо труднощів механізованого маневру у майже прозорому бойовому просторі в Україні.

До слова, речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що від початку наступу на півночі Харківщини окупанти лише у Вовчанську втратили більшу частину своєї 138-ї мотострілецької бригади та "сточили" два танкові полки.

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