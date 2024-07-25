Чому ворог постійно просувається на фронті: у DeepState пояснили

Аналітики звернули увагу, що окупанти не тільки встигають поповнювати свої втрати, а й продовжують збільшувати загальну чисельність військ.

Одна з причин постійного просування російських військ на фронті в Україні – це тотальна перевага у живій силі. Саме тому такою серйозною є необхідність надання Україні більшої кількості ресурсів для ураження ворога.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Одна із причин постійного просування ворога – тотальна перевага в живій силі", – заявили аналітики.

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У телеграм-каналі DeepState опублікована мапа з фото російської піхотної колони, яка рухається з Очеретиного на захід через залізницю. Зазначається, що окупанти цілими взводами по 40-60 осіб рухаються до передньої лінії та займають її. Недостатня кількість стволів та боєкомплекту теж відіграє свою роль.

"Дуже хотілося б звозити туди західних партнерів, щоб вони побачили всю серйозність необхідності надання більше ресурсів для нанесення ураження по ворогу, а також українців, які у Facebook висміювали пропозицію збирати FPV-дрони на кухні. Адже ці дрони також стають величезною допомогою для наших бійців у знищенні виродків, яких можна бачити на картинці, і самі по собі вони не зникнуть", – зауважили аналітики.

Російська піхотна колона, яка прямує з Очеретиного на захід через залізницю / Фото: DeepState

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Автори повідомлення також зазначили, що їм "невідомо, якими силами і який саме "Прогрес" вчора хотів відбивати один із речників", але станом на 24 липня у селі Прогрес Гродівської громади зосередження живої сили ворога сягало щонайменше трьох рот. Зауважимо, йдеться про заяву ОСУВ "Хортиця" 24 липня про те, що їхні військові намагаються вибити росіян із села Прогрес на Покровському напрямку.

"Про ніяке відбиття села і мови йти не може. Ба більше, ка*ап впритул підійшов до Іванівки та Веселого. За ними вже Гродівка – найстаріше (засноване в кінці XVII ст.) козацьке поселення Покровського району", – зазначили у DeepState.

Аналітики також нагадали заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що російська армія збільшить чисельність контингенту на окупованих територіях до 690 тис. осіб.

"Це означає, що ка*апи не тільки встигають заміщати втрати, а й продовжують збільшувати загальне число солдат", – вказали у DeepState.

До слова, командувач Нацгвардії бригадний генерал Олександр Півненко висловив переконання, що за місяць-півтора російські війська не зможуть вести активні штурми одразу на багатьох напрямках та стануть в оборону.

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