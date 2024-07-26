Вбивство Фаріон: в МВС показали відео затримання підозрюваного

На кадрах видно, як спецназ вривається до квартири ймовірного стрільця і затримує його.

В МВС України показали відеозапис того, як у Дніпрі відбувалося затримання підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

Відповідний ролик транслювали на брифінгу очільника МВС Ігоря Клименка.

На відеозаписі із затриманням підозрюваного у вбивстві Фаріон видно, як силовики заходять до квартири, де мешкає хлопець. Він саме перебував удома. Правоохоронці затримують юнака та кладуть обличчям до підлоги.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Момент затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Нагадаємо, 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон, а 26 липня йому оголосили про підозру в умисному вбивстві та оберуть у Львові запобіжний захід.

Правоохоронці на брифінгу розповіли подробиці про розслідування справи, пошуки стрільця і про самого підозрюваного.

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