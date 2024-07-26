"Машина починає давати збій": ГУР про проблеми в армії окупантів

Росія планує збільшити кількість своїх військ в Україні до 690 тисяч осіб. Однак проблеми з набором живої сили в російську армію матиме вплив на ситуацію на фронті.

Про це в етері телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов.

"Наразі вони (росіяни – ред.) можуть поповнювати ці втрати, але спостерігаються уже суттєві проблеми з набором нових контрактників, і все нові й нові стимули вигадує держава-агресор на різних рівнях для того, щоб залучати нове "гарматне м’ясо". Але ця машина починає давати збій", - зазначив він.

Зі слів Юсова, проблеми з набором в російську армію живої сили матиме вплив на ситуацію на фронті.

Він також зазначив, що плани ворога щодо збільшення кількості живої сили в Україні до 690 тисяч до кінця року передбачають не лише поповнення втрат бойових підрозділів, а й контингенту, що відповідає за охорону й репресії.

У питанні техніки, за словами Юсова, ворог сконцентрований на розконсервуванні та модернізації старої радянської техніки.

"Але з виробництвом нової техніки є проблема, зокрема через санкційну політику. Доступ до сучасних електронних систем, сучасної оптики, систем зв’язку – з цим всім у ворога досі залишаються значні проблеми", - додав Юсов.

Раніше Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення російська армія налічувала 100 тисяч солдатів. Відтоді її чисельність зросла до 520 тисяч. А до кінця року Росія має намір довести кількісний склад своїх окупаційних сил до 690 тисяч.

Тим часом у Кремлі заперечують нову хвилю мобілізації в РФ. За словами речника президента-диктатора РФ Дмитра Пєскова, в країні набирають лише контрактників.

Мобілізація, ситуація на передовій, повернення Криму - Сирський заговорив про гарячі теми

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