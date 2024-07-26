Чи можлива демобілізація під час війни: речник Міноборони відповів

Рішення про демобілізацію має ухвалюватися узгоджено з Генеральним штабом, військовим керівництвом, Міністерством оборони і всіма структурами, які до цього дотичні.
Можливість демобілізації під час повномасштабної війни в Україні залежить від багатьох чинників — теоретичних та практичних. Зокрема, йдеться і про ситуацію із мобілізацією в Російській Федерації.
Про це речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін розповів в інтерв'ю NV.
У Верховній Раді працюють над законопроєктом про демобілізацію, проте — це складний процес.
"Визначені певні терміни, консультації щодо цього йдуть постійно. Але водночас слід усвідомлювати, що багато що буде залежати від ситуації на фронті, темпів мобілізації і тих мобілізаційних процесів, які будуть відбуватися в нашій країні", — розповів речник.
Він наголосив, що можливість демобілізації українських бійців залежить і від західної допомоги — скільки, якої зброї і в які терміни поставлять, і чи будуть західні партнери дотримуватися цих термінів.
"На це впливає і підготовка тих людей, які будуть виконувати бойові завдання, і ефективність застосування сил і засобів безпосередньо на полі бою", — додав Лазуткін.
Що кажуть про демобілізацію самі бійці
За словами речника Міноборони, він постійно отримує запитання щодо демобілізації від захисників з передової.
"Відтоді, як я працюю речником Міноборони, з тієї бригади, в якій я до цього служив, 47-ї (окремої механізованої бригади — ред.), яка зараз на Покровському напрямку, мені регулярно пишуть хлопці з приводу закону про демобілізацію. Водночас вони самі кажуть, що наразі потрібно поповнення ще на тих позиціях, на яких вони перебувають. Тому військові ситуацію розуміють, прекрасно розуміють, і ми будемо робити все можливе для того, щоб в майбутньому кількість ротацій, як мінімум, відповідала потребі у відновленні тих людей, які перебувають на лінії фронту", — розповів Дмитро Лазуткін.
Тож, на його думку, потрібне серйозне аналітичне вивчення питання можливості демобілізації.
"Я зараз не можу сказати, чи це можливо. Це залежить від дуже багатьох чинників — теоретичних та практичних. Ми розуміємо, якщо, наприклад, восени [російський диктатор Володимир] Путін оголосить мобілізацію в Російській Федерації, і цей процес буде масштабним, то це одне питання. Інше питання, якщо нам вдасться за рахунок західної підтримки, зокрема, змінити ситуацію на полі бою кардинально. Це вже інші ввідні (дані — ред.)", — сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
Нагадаємо, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, демобілізація в Україні залежить від ефективності мобілізаційних процесів — чи буде можливість проводити ротації військових.
Водночас голова МВС Ігор Клименко відверто визнав, що наразі в Україні проводити демобілізацію з фронту неможливо, адже там дуже потрібні досвідчені військові, які вже провоювали понад два роки.
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