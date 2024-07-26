Чи можлива демобілізація під час війни: речник Міноборони відповів

Рішення про демобілізацію має ухвалюватися узгоджено з Генеральним штабом, військовим керівництвом, Міністерством оборони і всіма структурами, які до цього дотичні.

Можливість демобілізації під час повномасштабної війни в Україні залежить від багатьох чинників — теоретичних та практичних. Зокрема, йдеться і про ситуацію із мобілізацією в Російській Федерації.

Про це речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін розповів в інтерв'ю NV.

У Верховній Раді працюють над законопроєктом про демобілізацію, проте — це складний процес.

"Визначені певні терміни, консультації щодо цього йдуть постійно. Але водночас слід усвідомлювати, що багато що буде залежати від ситуації на фронті, темпів мобілізації і тих мобілізаційних процесів, які будуть відбуватися в нашій країні", — розповів речник.

Він наголосив, що можливість демобілізації українських бійців залежить і від західної допомоги — скільки, якої зброї і в які терміни поставлять, і чи будуть західні партнери дотримуватися цих термінів.

"На це впливає і підготовка тих людей, які будуть виконувати бойові завдання, і ефективність застосування сил і засобів безпосередньо на полі бою", — додав Лазуткін.

Що кажуть про демобілізацію самі бійці

За словами речника Міноборони, він постійно отримує запитання щодо демобілізації від захисників з передової.

"Відтоді, як я працюю речником Міноборони, з тієї бригади, в якій я до цього служив, 47-ї (окремої механізованої бригади — ред.), яка зараз на Покровському напрямку, мені регулярно пишуть хлопці з приводу закону про демобілізацію. Водночас вони самі кажуть, що наразі потрібно поповнення ще на тих позиціях, на яких вони перебувають. Тому військові ситуацію розуміють, прекрасно розуміють, і ми будемо робити все можливе для того, щоб в майбутньому кількість ротацій, як мінімум, відповідала потребі у відновленні тих людей, які перебувають на лінії фронту", — розповів Дмитро Лазуткін.

Також читайте Демобілізація неможлива: українські військові відверто розповіли про ситуацію на фронті

Тож, на його думку, потрібне серйозне аналітичне вивчення питання можливості демобілізації.

"Я зараз не можу сказати, чи це можливо. Це залежить від дуже багатьох чинників — теоретичних та практичних. Ми розуміємо, якщо, наприклад, восени [російський диктатор Володимир] Путін оголосить мобілізацію в Російській Федерації, і цей процес буде масштабним, то це одне питання. Інше питання, якщо нам вдасться за рахунок західної підтримки, зокрема, змінити ситуацію на полі бою кардинально. Це вже інші ввідні (дані — ред.)", — сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, демобілізація в Україні залежить від ефективності мобілізаційних процесів — чи буде можливість проводити ротації військових.

Водночас голова МВС Ігор Клименко відверто визнав, що наразі в Україні проводити демобілізацію з фронту неможливо, адже там дуже потрібні досвідчені військові, які вже провоювали понад два роки.

Читайте також: