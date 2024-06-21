Голова МВС про демобілізацію: наразі це неможливо

Ситуація на фронті та вцілому у державі наразі не дозволяє цього зробити.

Наразі в Україні нема умов для проведення демобілізації з фронту, оскільки там дуже потрібні посвідчення військові, які вже провоювали понад два роки.

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Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що говорив на цю тему з командирами, які знаходяться на лінії вогню.

"Якщо ми демобілізуємо тих людей, які, наприклад, відслужили 2 роки, то в нас "просяде" фронт і підрозділи будуть неповноцінними. Ми зараз або маємо поновити боєздатність підрозділів і в нас має бути, як мінімум, рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів... Ми не маємо права обвалити фронт", - заявив Клименко.

Міністр зазначив, що розуміє військових, які давно воюють та хочуть демобілізуватися, але ситуація на фронті та вцілому у державі наразі не дозволяє цього зробити.

"Щоб утримати, нам потрібні досвідчені військові. Наприклад, ці люди, які зараз тренуються на полігоні, вони стануть досвідченими військовими через кілька місяців... Якщо буде два склади, тоді ми зможемо говорити про якусь більшу демобілізацію", - сказав Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді назвали єдину умову для розгляду законопроєкту про демобілізацію військових.

Крім того, ми раніше інформували, що у МВС уточнили, хто має право на демобілізацію.

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