У США пояснили, чому хочуть пришвидшити надання Україні систем ППО

Російські агресори інтенсифікували обстріли української енергетичної інфраструктури, тому що мета Кремля полягає в тому, щоб залишити всіх українців взимку без світла та тепла.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

Він зазначив, що Сполучені Штати мають намір прискорити надання Україні систем протиповітряної оборони.

"Ми спілкувалися з українським урядом про те, що їм потрібно. Ми бачили, як російські війська обстрілювали українські міста, ми бачили, як вони обстрілювали енергетичну інфраструктуру й чітко демонстрували, що хочуть відрізати (українців – ред.) від світла та опалення, коли настане зима", - сказав Міллер.

У США розуміють необхідність посилення української системи ППО, тож домовився із союзниками й партнерами щодо способів забезпечити такі потреби.

"Це включає постачання додаткових систем з усього світу для покращення протиповітряної оборони України, а також передбачає забезпечення роботи систем, які вже були надані",- пояснив представник Держдепу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США заявили про зміну пріоритетів в питанні надання зброї Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Румунія відправить до України ЗРК "Петріот".

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