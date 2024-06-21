У Росії після атаки безпілотників палає військовий аеродром (відео)

Місцева влада наразі ніяк не прокоментувала атаку на аеродром.

У Росії пролунали вибухи та почалася пожежа на військовому аеродрому поблизу міста Єйськ, що у Краснодарському краї.

Про це йдеться у повідомленні місцевих жителів.

Повідомляється, що дрони атакували місцевий аеродром в ніч проти 21 червня.

В результаті ударів дронів на аеродромі почалася пожежа.

Місцева влада наразі ніяк не прокоментувала атаку на аеродром.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії після атаки БпЛА палає Афіпський НПЗ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Ростовській області унаслідок атаки безпілотників спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

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