У Росії після атаки безпілотників палає військовий аеродром (відео)

Місцева влада наразі ніяк не прокоментувала атаку на аеродром.
У Росії пролунали вибухи та почалася пожежа на військовому аеродрому поблизу міста Єйськ, що у Краснодарському краї.
Про це йдеться у повідомленні місцевих жителів.
Повідомляється, що дрони атакували місцевий аеродром в ніч проти 21 червня.
В результаті ударів дронів на аеродромі почалася пожежа.
Місцева влада наразі ніяк не прокоментувала атаку на аеродром.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії після атаки БпЛА палає Афіпський НПЗ.
Крім того, ми раніше інформували, що у Ростовській області унаслідок атаки безпілотників спалахнули резервуари з нафтопродуктами.
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