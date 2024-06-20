У Росії після атаки БпЛА палає Афіпський НПЗ (відео)

Офіційні особи наразі інформацію про вибухи та пожежу не коментували.

У ніч проти 20 червня в Краснодарському краї РФ пролунала серія вибухів, після чого зайнялася пожежа на місцевому НПЗ.

Про це повідомляють місцеві жителі.

На опублікованих відео видно вибухи та пожежу на нафтопереробному заводі.

За інформацією Astra, йдеться про селища Енем в Адигеї та Афіпське.

Офіційні особи наразі інформацію про вибухи та пожежу не коментували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що потужній пожежі в російському Азові передували вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Ростовській області унаслідок атаки безпілотників спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

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