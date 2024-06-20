Суд заборонив діяльність проросійської партії "Наш Край"

Політсила була створена вихідцями з "Партії регіонів".

Восьмий апеляційний адміністративний ухвалив рішення заборонити діяльність політичної партії "Наш край" на території України.

Відповідне рішення було прийняте судом в середу, 19 червня, інформує пресслужба Судової влади України.

Про заборону діяльності політичної сили з позовом до суду звернулось міністерство юстиції України.

Крім заборони діяльності суд також конфіскував на користь держави майно політсили, гроші. Та інші активи.

Рух "Чесно" вказує, що партія "Наш Край" була утворена вихідцями з "Партії регіонів". Після повномасштабного вторгнення частина членів партії перейшла на сторону загарбників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд заборонив діяльність в Україні проросійської партії СПАС.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій.

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