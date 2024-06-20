На Сумщині пролунало 96 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 96 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади.

Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів) та атаку FPV-дрона.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів) та артилерії (14 вибухів).

Есманьська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (5 вибухів), мінометів (6 вибухів), удар FPV-дроном (1 вибух).

Хотінська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух) та мінометний обстріл (3 вибухи).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (16 вибухів), мінометів (7 вибухів) та FPV-дронами (2 вибухи).

Свеська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів).

Миколаївська громада: ворог атакував з FPV-дрона (1 вибух).

Середино-Будська громада: 21 міну скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували околицю Харкова КАБами, мер міста Ігор Терехов назвав ціль.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

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