На Харківщині пролунали вибухи

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста.
Про це інформує Суспільне.
У Харківській області була оголошена повітряна тривога.
Водночас моніторингові канали попередили, що про активність тактично авіації.
"Загроза пуску КАБ/КАР "Х-59", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Росія завдала удару по Полтаві вдень в понеділок, 17 червня. Попередньо, для атаки росіяни використали ракету Х-59. Пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі.
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