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На Харківщині пролунали вибухи

На Харківщині пролунали вибухи

Ворог продовжує атакувати Харківщину / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста. 

Про це інформує Суспільне. 

У Харківській області була оголошена повітряна тривога. 

Водночас моніторингові канали попередили, що про активність тактично авіації. 

"Загроза пуску КАБ/КАР "Х-59", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що Росія завдала удару по Полтаві вдень в понеділок, 17 червня. Попередньо, для атаки росіяни використали ракету Х-59. Пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі.

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