У США переконані, що Глобальний саміт миру у Швейцарії минув успішно

Адміністрація США назвала успішним проведення Глобального саміту миру у Швейцарії й запевнила готовність продовжувати зусилля на підтримку України.

З такою заявою виступив у понеділок радник Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

«Я хочу коротко зазначити про успішний саміт щодо миру в Україні, який відбувся впродовж вихідних, і який відвідали віцепрезидентка Гарріс і радник з питань нацбезпеки Салліван», - зазначив представник Білого дому.

Він зауважив, що ця зустріч зібрала понад 100 делегацій, які представляли різні країни та міжнародні організації, щоб обговорити, наскільки важливо досягти справедливого й сталого миру в Україні, заснованого на основних принципах ООН щодо суверенітету та територіальної цілісності.

У цьому контексті Кірбі нагадав висловлювання президента США Джо Байдена, що «тривалий мир для України має бути забезпечений її власною здатністю захищати себе зараз, а також стримувати агресію у майбутньому».

Також читайте Комюніке Саміту миру підписав ще один представник: про кого йдеться

Представник Білого дому запевнив, що Сполучені Штати продовжать надавати військову допомогу Україні та підтримувати український народ, «у тому числі шляхом нового пакету фінансування для відновлення енергетичної інфраструктури України. Крім того, за його словами, США забезпечуватимуть додаткову гуманітарну допомогу людям в Україні, постраждалим від агресії, а також тим, хто став біженцем та був змушений виїхати за кордон.

Нагадаємо, Швейцарія повідомить Росію про підсумки Саміту миру, що пройшов цими вихідними на курорті Бюргеншток. Близько 80 його учасників підтримали спільне комюніке, в якому домовилися про конкретні кроки в мирному процесі та залучення до нього “всіх сторін”.

Читайте також: