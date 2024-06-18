У Криму - тривожно: повідомляють про вибухи

Розпочалася неспокійна ніч для окупантів у Криму.

У ніч проти 18 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Про це інформують очевидці.

Зокрема, йдеться про те, що вибухи пролунали у Севастополі та Керчі.

Також тимчасово був перекритий рух мостом через Керченську протоку.

"В районі Стрілецької бухти Севастополя - вибухи, до цього були повідомлення про загрозу морських БПЛА", - пишуть моніторингові канали.

Також читайте Удари по Криму: у ЗСУ розповіли про успішне ураження ворожих систем ППО та назвали їхню кількість

Нагадаємо, раніше аналітики зробили прогноз, на якому напрямку росіяни можуть піти в наступ.

Читайте також провідні новини дня: