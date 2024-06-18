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У Криму - тривожно: повідомляють про вибухи

У Криму - тривожно: повідомляють про вибухи

У Криму було чутно звуки вибухів

Розпочалася неспокійна ніч для окупантів у Криму.

У ніч проти 18 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Про це інформують очевидці.

Зокрема, йдеться про те, що вибухи пролунали у Севастополі та Керчі. 

Також тимчасово був перекритий рух мостом через Керченську протоку. 

"В районі Стрілецької бухти Севастополя - вибухи, до цього були повідомлення про загрозу морських БПЛА", - пишуть моніторингові канали. 

Нагадаємо, раніше аналітики зробили прогноз, на якому напрямку росіяни можуть піти в наступ.

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