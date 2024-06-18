У Криму - тривожно: повідомляють про вибухи

Розпочалася неспокійна ніч для окупантів у Криму.
У ніч проти 18 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.
Про це інформують очевидці.
Зокрема, йдеться про те, що вибухи пролунали у Севастополі та Керчі.
Також тимчасово був перекритий рух мостом через Керченську протоку.
"В районі Стрілецької бухти Севастополя - вибухи, до цього були повідомлення про загрозу морських БПЛА", - пишуть моніторингові канали.
Нагадаємо, раніше аналітики зробили прогноз, на якому напрямку росіяни можуть піти в наступ.
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