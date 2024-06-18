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Стало відомо, де на фронті просунувся ворог - Deep State

Стало відомо, де на фронті просунувся ворог - Deep State

Ворог продовжує рухатися вперед / Фото: Associated Press

Українці продовжують знищувати ворожих окупантів.

Мапу бойових дій оновлено.

Про це заявили аналітики каналу Deep State. 

Ворог просунувся біля Уманського, Соколу та Архангельського.

Додамо, що раніше аналітики зробили прогноз, на якому напрямку росіяни можуть піти в наступ.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко оцінив ймовірність нового контрнаступу ЗСУ.

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