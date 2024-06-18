Стало відомо, де на фронті просунувся ворог - Deep State

Мапу бойових дій оновлено.

Про це заявили аналітики каналу Deep State.

Ворог просунувся біля Уманського, Соколу та Архангельського.

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Додамо, що раніше аналітики зробили прогноз, на якому напрямку росіяни можуть піти в наступ.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко оцінив ймовірність нового контрнаступу ЗСУ.

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