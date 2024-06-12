Чи можливий український контрнаступ: експерт про слова американського сенатора

Наразі про контрнаступ ЗСУ говорити зарано, найближчим часом українські війська перебуватимуть в обороні.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи заяву сенатора Ліндсі Грема про український контрнаступ влітку. Про це передає "Київ 24".

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"Поки що за контрнаступ зарано говорити. Сенатор Ліндсі Грем досить оптимістично дивиться на речі, якщо вважає, що саме влітку ми можемо змінити ситуацію в зоні бойових дій. Поки що це надмірний оптимізм. Ми ще досить великий час будемо перебувати в ситуації оборони і діяти на виснаження. Основна наша фаза зараз – це виснажувати ворога", – каже оглядач.

Водночас Коваленко визнав, що саме від підтримки США буде залежати те, наскільки ЗСУ зможуть підготувати свої майбутні контрнаступальні дії.

"Бо забезпечення, штатна комплектація підрозділів технікою, боєприпасами, створення резервів, створення на перспективу відповідного запасу усієї номенклатури як механізованої, так і боєкомплекту – це одна справа, але паралельно з цим потрібно ще пам’ятати про те, що треба і по лінії боєзіткнення забезпечувати, компенсувати втрати, забезпечувати підрозділи технікою і так далі. Це залежить від наших партнерів", – зазначив експерт.

Раніше американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що завдяки допомозі від США Україна може відновити "військовий імпульс" на полі бою цього літа.

Нагадаємо, що у квітні президент Володимир Зеленський заявив, що має план нового контрнаступу.

ТСН.ua, аналізуючи західні медіа, розбирався, чому під час довгоочікуваного контрнаступу 2023 року не вдалося прорвати лінію оборони РФ на півдні, чи є в цьому винні серед військового керівництва і чого очікувати далі.

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