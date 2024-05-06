Скільки грошей "вклали" в український контрнаступ: Тарас Чмут шокував сумою

Минулого року основною точкою, куди донати, заради чого збирали гроші, це був український контрнаступ. Фонд “Повернись живим” “вклав” у нього два мільярди гривень.

Про це розповів директор фонду Тарас Чмут в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

“А результат? На жаль, війна не ведеться так, як нам хочеться. І вона не складається з суцільних перемог. Інакше б ми вже перемогли. На жаль, інколи ми не отримуємо того результату на полі бою, на який сподіваємося і очікуємо”, — каже Тарас Чмут.

Втім, він каже, що очікував кращого — виходу Збройних сил України на кордони з Кримом.

“Ну, як оптиміст, я очікував виходу на кордон з Кримом… Я очікував вихід на Маріуполь, вихід до Азовського моря і таку глибинну операцію, як вона задумувалась. Як реаліст... мені було трохи дивно, бо всі говорили про напрямок удару. Всі в медіа, західні експерти, влада. І я до останнього не вірив, що це цей напрямок. Бо всі очікують на Мелітопольсько-Маріупольському напрямку, а потім починається наступ.І я очікував, що це все ж таки якийсь відволікаючий маневр і буде щось ще. І от проходить два тижні. І я розумію, що немає ще чогось. Це і є головний напрямок удару. І тоді стало сумно”, — розповів Тарас Чмут.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ТАРАС ЧМУТ: Коли перемога й очікування 2024 року. Правда про втрати, мобілізацію та помилки у 2023

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