Контрнаступ: які проблеми мають вирішити ЗСУ, щоб підготуватись

Україні необхідно якнайшвидше перехопити ініціативу на полі бою. Росія отримає багато переваг, якщо матиме ініціативу 2024 року.

Про можливий перебіг російсько-української війни розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті.

Аналітики ISW нагадали про позицію США щодо бойових дій в Україні, озвучену Білим домом у двох заявах, зроблених у січні та у травні 2024 року. В обох заявах йдеться про те, що ЗСУ мають зосередитись на "активній обороні". Водночас очікується, що оборона триматиме щонайменше рік, і протягом цього часу Росія захопить незначні території, а Україна підсилиться західною допомогою.

У аналітичному звіті перелічили, що потрібно зробити Україні, щоб бути готовою до контрнаступу 2025 року:

отримати американську зброю протягом найближчих тижнів

стабілізувати лінію фронту

захиститись від наступу ЗС РФ влітку 2024 року

завадити просуванню російських військ на нові українські території

розв'язати питання з мобілізацією

прийняти "низки неприйнятих рішень" — рішення мають прийняти в Україні та на Заході

перехопити ініціативу на полі бою

"Ймовірно, знадобиться ще кілька тижнів, щоб західна зброя та боєприпаси прибули до передових українських підрозділів. Прибуття військової допомоги США до України, ймовірно, дозволить українським військам стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу. Здатність України звільнити свою територію і провести контрнаступальні операції залежить від низки неухвалених рішень на Заході, в Росії та Україні", - зазначають у звіті.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не вистачає зброї для зриву контрнаступальних дій росіян.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що для України настав "критичний момент" у війні, тож необхідно забезпечити ЗСУ боєприпасами та системами ППО.

До слова, низка західних ЗМІ опублікувала свої бачення подальшого сценарію війни в Україні. Так, є оцінки, що війна не триватиме роками, а може бути призупинена чи то "заморожена" вже 2024 року; є великий ризик втрати територій та просування окупантів углиб країни; є загроза що в липні війська РФ можуть знову опинитися під Києвом.

Раніше ТСН.ua, аналізуючи західні медіа, розбирався, чому під час довгоочікуваного контрнаступу не вдалося прорвати лінію оборони РФ на півдні, чи є в цьому винні серед військового керівництва і чого очікувати далі.

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