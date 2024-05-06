Втрати росіян у війні проти України перевалили за 475 тисяч

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 6 травня склали 475 300 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1040 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загалом за час повномасштабної війни знищено:
- танків - 7380 (+5)
- бойових броньованих машин - 14179 (+18)
- артилерійських систем - 12212 (+21)
- РСЗВ - 1057 (+1)
- засобів ППО - 790 (+2)
- літаків - 349 (+1)
- гелікоптерів - 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9636 (+25)
- крилатих ракет - 2147 (+1)
- кораблів та катерів - 26
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16418 (+37)
- спеціальної техніки - 2002 (+4)
Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Зокрема, на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 36 атак.
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