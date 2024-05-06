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Втрати росіян у війні проти України перевалили за 475 тисяч

Втрати росіян у війні проти України перевалили за 475 тисяч

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 6 травня склали 475 300 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1040 загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

  • танків - 7380 (+5) 
  • бойових броньованих машин - 14179 (+18) 
  • артилерійських систем - 12212 (+21) 
  • РСЗВ - 1057 (+1) 
  • засобів ППО - 790 (+2) 
  • літаків - 349 (+1) 
  • гелікоптерів - 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9636 (+25)
  • крилатих ракет - 2147 (+1)
  • кораблів та катерів - 26 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16418 (+37) 
  • спеціальної техніки - 2002 (+4)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Зокрема, на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 36 атак.

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