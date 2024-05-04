Чи доведеться воювати усім та кожному: думка Жоріна

Не може так бути, що усі будуть воювати. У жодній війні в історії не було такого, щоб абсолютно кожен стояв у строю у війську.

Про це сказав Максим Жорін, заступник командира Третьої штурмової бригади в ефірі ТСН.

Держава має продовжувати функціонувати

Якщо воюватиме кожен, наголосив Жорін, одразу все, що забезпечує військо, впаде. Все, що функціонує позаду нього, що адмініструє. Тому, безумовно, держава має продовжувати функціонувати. Підприємства й сектори економіки мають працювати.

"Але готуватись і бути готовим до того, що кожен буде воювати – це інше питання, це має бути. І сьогодні абсолютно всі українці мають готуватися до того, що всім доведеться воювати. Проте, безумовно, всім не доведеться. Такого не може бути, щобільше – цього не вимагає сьогоднішня ситуація", – каже Жорін.

За його словами, нині ситуація вимагає консолідованості, монолітності, мобілізації суспільства і повернення його до реальності.

Раніше Жорін оцінив підготовку росіян до нового наступу.

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