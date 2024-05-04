Придется ли воевать всем и каждому: мнение Жорина

Не может так быть, что все будут воевать. Ни в одной войне в истории не было такого, чтобы абсолютно каждый стоял в строю в армии.

Об этом сказал Максим Жорин, заместитель командира Третьей штурмовой бригады в эфире ТСН.

Государство должно продолжать функционировать

Если воевать каждый, подчеркнул Жорин, сразу все, что обеспечивает войско, упадет. Все, что функционирует позади него, администрирует. Поэтому, безусловно, государство должно продолжать работу. Предприятия и сектора экономики должны работать.

"Но готовиться и быть готовым к тому, что каждый будет воевать – это другой вопрос, это должно быть. И сегодня абсолютно все украинцы должны готовиться к тому, что всем придется воевать. Однако, безусловно, всем не придется. Такого не может быть, больше — этого не требует сегодняшняя ситуация", — говорит Жорин.

По его словам, сейчас ситуация требует консолидированности, монолитности, мобилизации общества и возвращения к реальности.

Ранее Жорин оценил подготовку россиян к новому наступлению.

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