Синоптики оновили прогноз на понеділок: як зміниться погода

Від вівторка, починаючи із півночі та заходу України, очікується зниження температури повітря.

Сьогодні, 6 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Найтепліше сьогодні буде на сході країни.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

У низці областей можливі дощі з грозами. У західних, північних та в більшості центральних областей вночі місцями пройшли невеликі, а вдень будуть помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території без опадів.

Вітер переважно пануватиме південно-західний, 7-12 м/с. Удень у західних та північних областях місцями можливі пориви до 15-18 м/с. Температура вдень становитиме +20...25°С, у Карпатах та на узбережжі морів прогнозують +14...19°С.

У Києві понеділок буде ще теплим, вдень +22...24℃. Місцями пройде короткочасний дощ, можлива гроза.

Від вівторка, починаючи із півночі та заходу України, очікується зниження температури повітря. Увесь наступний тиждень буде переважно свіжим, всередині тижня ймовірні заморозки.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua з'ясував, яка погода чекає на українців у травні.

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