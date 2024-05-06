Нічна атака по Україні: де збивали безпілотники та гриміли вибухи

У ніч проти 6 травня Україна пережила чергову атаку - росіяни випустили ударні безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Російські окупанти атакували з північного напрямку 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Курська область). У результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби загарбники здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Всього було зафіксовано 22 вибухи.

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