Ночная атака по Украине: где сбивали беспилотники и гремели взрывы

Все дроны были сбиты в Сумской области.

В ночь на 6 мая Украина пережила очередную атаку — россияне выпустили ударные беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Российские оккупанты атаковали с северного направления 13 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков – Курская область). В результате боевой работы мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 12 вражеских ударных БпЛА в Сумской области", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки захватчики совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего было зафиксировано 22 взрыва.

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