В Сумской области раздалось 214 взрывов

За прошедшие сутки захватчики произвели 41 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 214 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Эсманьское общество: враг бил из минометов (14 взрывов) и ствольной артиллерии (11 взрывов).

Юношеское общество: совершены обстрелы из артиллерии (7 взрывов), минометов (10 взрывов) и РСЗО (10 взрывов).

Шалыгинская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины. Также были обстрелы из РСЗО (8 взрывов) и ствольной артиллерии (7 взрывов).

Краснопольское общество: зафиксированы обстрелы из минометов (19 взрывов), атака FPV-дронов (3 взрыва).

Великописаревское общество: были обстрелы из гранатометов (16 взрывов), артиллерии (27 взрывов), минометов (14 взрывов) и пуск с вертолета ракет НАР (4 взрыва).

Миропольское общество: враг ударил из минометов (3 взрыва).

Зноб-Новгородская община: совершены обстрелы из ствольной артиллерии (8 взрывов).

Середино-будская община: зафиксирована атака FPV-дронов (3 взрыва), обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов).

Хотинская община: был обстрел из миномета (3 взрыва).

Николаевская община: совершена атака FPV-дрона (1 взрыв).

Белопольское общество: россияне ударили из ствольной артиллерии (4 взрыва) и совершили атаку FPV-дрона (1 взрыв).

Дружбовская община: враг бил из РСЗО (21 взрыв).

Новослободская община: 9 мин сбросили россияне на территорию общины.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики ударили по гражданской инфраструктуре Харькова.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия продолжает атаковать Харьков и область ежедневно.

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