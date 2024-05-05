В Сумской области раздалось 214 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики произвели 41 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Всего было зафиксировано 214 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.
- Эсманьское общество: враг бил из минометов (14 взрывов) и ствольной артиллерии (11 взрывов).
- Юношеское общество: совершены обстрелы из артиллерии (7 взрывов), минометов (10 взрывов) и РСЗО (10 взрывов).
- Шалыгинская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины. Также были обстрелы из РСЗО (8 взрывов) и ствольной артиллерии (7 взрывов).
- Краснопольское общество: зафиксированы обстрелы из минометов (19 взрывов), атака FPV-дронов (3 взрыва).
- Великописаревское общество: были обстрелы из гранатометов (16 взрывов), артиллерии (27 взрывов), минометов (14 взрывов) и пуск с вертолета ракет НАР (4 взрыва).
- Миропольское общество: враг ударил из минометов (3 взрыва).
- Зноб-Новгородская община: совершены обстрелы из ствольной артиллерии (8 взрывов).
- Середино-будская община: зафиксирована атака FPV-дронов (3 взрыва), обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов).
- Хотинская община: был обстрел из миномета (3 взрыва).
- Николаевская община: совершена атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Белопольское общество: россияне ударили из ствольной артиллерии (4 взрыва) и совершили атаку FPV-дрона (1 взрыв).
- Дружбовская община: враг бил из РСЗО (21 взрыв).
- Новослободская община: 9 мин сбросили россияне на территорию общины.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики ударили по гражданской инфраструктуре Харькова.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия продолжает атаковать Харьков и область ежедневно.
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