В Днепре прогремели взрывы

Воздушные силы сообщили, что новая группа удачных беспилотников двигается в направлении города.
В ночь на 5 мая в Днепре прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщает Суспильное со ссылкой на собственных корреспондентов.
Несколько взрывов в районе города было слышно примерно в час ночи, однако позже раздались повторные взрывы.
Воздушные силы сообщили, что новая группа удачных беспилотников двигается в направлении города.
Напомним, ранее сообщалось, что Россияне атаковали в Бериславе грузовик, который доставлял питьевую воду.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Днепропетровщину, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры.
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