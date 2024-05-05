В Днепре прогремели взрывы

Воздушные силы сообщили, что новая группа удачных беспилотников двигается в направлении города.

В ночь на 5 мая в Днепре прозвучала серия взрывов.

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Об этом сообщает Суспильное со ссылкой на собственных корреспондентов.

Несколько взрывов в районе города было слышно примерно в час ночи, однако позже раздались повторные взрывы.

Воздушные силы сообщили, что новая группа удачных беспилотников двигается в направлении города.

Напомним, ранее сообщалось, что Россияне атаковали в Бериславе грузовик, который доставлял питьевую воду.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Днепропетровщину, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры.

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