В Харькове прогремели взрывы — Терехов

Враг попал в частный сектор города.
В Харькове прогремели взрывы в ночь на 5 мая прогремели взрывы.
Об этом сообщает глава Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в городе было слышно около половины первого ночи после объявления воздушной тревоги.
"Снова взрыв в Харькове. Будьте в укрытиях", — рассказал Терехов.
Позже он сообщил, что в результате удара беспилотника загорелись три частных дома в частном секторе Основянского района.
Напомним, ранее сообщалось, что Россияне атаковали в Бериславе грузовик, который доставлял питьевую воду.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Днепропетровщину, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры.
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