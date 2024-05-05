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В Харькове прогремели взрывы — Терехов

В Харькове прогремели взрывы — Терехов

В Харькове раздались взрывы. Фото иллюстративное / Фото: Associated Press

Враг попал в частный сектор города.

В Харькове прогремели взрывы в ночь на 5 мая прогремели взрывы.

Об этом сообщает глава Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в городе было слышно около половины первого ночи после объявления воздушной тревоги.

"Снова взрыв в Харькове. Будьте в укрытиях", — рассказал Терехов.

Позже он сообщил, что в результате удара беспилотника загорелись три частных дома в частном секторе Основянского района.

Напомним, ранее сообщалось, что Россияне атаковали в Бериславе грузовик, который доставлял питьевую воду.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Днепропетровщину, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры.

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