РФ атаковала дронами Днепропетровщину: поврежден объект инфраструктуры

В ночь на 4 мая российские войска атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. В Павлоградском районе силы ПВО сбили пять дронов. Впрочем, есть повреждения.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Без разрушений не обошлось. Поврежден объект критической инфраструктуры. А еще – три частных дома. Один из них занялся. Пожар потушили", — подчеркнул глава ОВА.

В результате российской атаки пострадали два человека — это мужчина и женщина. Оба травмированных госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести.

Кроме того. Лысак сообщил, что оккупационная армия пять раз атаковала Никопольщину, использовал тяжелую артиллерию, РСЗО "Град" и дрон-камикадзе. Из-за вражеских ударов повреждены коммунальное предприятие, лицей, две многоэтажки, банк, линия электропередач. Кроме того произошло поражение объектов критической инфраструктуры.

Также утром россияне попали по Мировскому обществу. Загорелась агрофирма. Информация уточняется, добавил Лисак.

Как сообщалось, накануне РФ нанесла ракетный удар по Днепропетровщине. Под ударом оказался Криворожский район.

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