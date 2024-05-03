У известной украинской актрисы диагностировали рак

Известная украинская актриса Екатерина Молчанова сообщила, что у нее обнаружили рак груди.

В своем Instagram артистка поделилась, что болезнь ей диагностировали зимой. Дело в том, что у Молчановой есть родные, которые тоже страдали раком. Актриса обязательно ходила на плановые осмотры к врачам и проверяла свой организм.

"Еще на плановом визите к гинекологу в начале декабря я планово попросила посмотреть мою грудь. Делаю проверки с УЗИ ежегодно. В моей семье из обеих линий женщины болели раком. Поэтому я всегда следила за этим", — поделилась актриса.

Екатерина Молчанова / Фото: instagram.com/kate.molchanovaa

К счастью, раковую опухоль обнаружили на начальной стадии и она была неагрессивной. Все обошлось без химиотерапии. В марте Екатерине сделали операцию и удалили раковую опухоль.

"В начале февраля мне диагностировали рак груди. В начале марта мне сделали операцию, вырезали раковую опухоль. Грудь сохранили и оставили несколько шрамов. Мне повезло. Моя раковая клетка оказалась неагрессивной и диагностировали ее очень рано. Поэтому химиотерапия непоказанная", — рассказала артистка.

Екатерина Молчанова / Фото: instagram.com/kate.molchanovaa

Молчанова продолжает проходить лечение. В частности, ей назначили курс радиотерапии. Кроме того, артистка должна в течение пяти лет принимать специальные лекарства, которые блокируют женские гормоны. Также знаменитость будет введена в искусственную менопаузу. По словам артистки, это поможет снизить вероятность предполагаемого рецидива.

"Я начала месячный курс радиотерапии. Это должно быть гораздо мягче. Поскольку мой рак гормонозависим, то теперь пять лет я буду каждый день принимать лекарства, которые блокируют женские гормоны, и меня введут в искусственную менопаузу, чтобы снизить вероятность предполагаемого рецидива", – добавила актриса.

Екатерина Молчанова / Фото: instagram.com/kate.molchanovaa

Екатерина Молчанова отмечает, что обязательно необходимо регулярно проверять свой организм и проходить обследование.

Напомним, недавно ведущая Наталка Фицич рассказала, что у нее случился рецидив рака. Знаменитость поделилась, как проходит ее лечение.

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