У відомої української акторки діагностували рак

Відома українська акторка Катерина Молчанова повідомила, що в неї виявили рак грудей.

У своєму Instagram артистка поділилася, що хворобу їй діагностували взимку. Річ у тім, що у Молчанової є рідні, які теж страждали від раку. Тож, акторка обов'язково ходила на планові огляди до лікарів та перевіряла свій організм.

"Ще на плановому візиті до гінеколога на початку грудня я планово попросила подивитися мої груди. Роблю перевірки з УЗД щороку. У моїй родині з обох ліній жінки хворіли на рак. Тож я завжди слідкувала за цим", - поділилася акторка.

Катерина Молчанова / Фото: instagram.com/kate.molchanovaa

На щастя, ракову пухлину виявили на початковій стадії та вона була неагресивною. Все обійшлося без хіміотерапії. У березні Катерині зробили операцію та видалили ракову пухлину.

"На початку лютого мені діагностували рак грудей. На початку березня мені зробили операцію, вирізали ракову пухлину. Груди зберегли і залишили декілька шрамів. Мені пощастило. Моя ракова клітина виявилася неагресивною і діагностували її дуже рано. Тому хіміотерапія непоказна", - розповіла артистка.

Катерина Молчанова / Фото: instagram.com/kate.molchanovaa

Наразі Молчанова далі проходить лікування. Зокрема, їй призначили курс радіотерапії. Окрім того, артистка має протягом п'яти років приймати спеціальні ліки, які блокують жіночі гормони. Також знаменитість введуть в штучну менопаузу. За словами артистки, це допоможе знизити вірогідність ймовірного рецидиву.

"Я почала місячний курс радіотерапії. Це має бути набагато лагідніше. Оскільки мій рак гормонозалежний, то тепер п'ять років я буду кожен день приймати ліки, які блокують жіночі гормони, і мене введуть в штучну менопаузу, щоб знизити вірогідність ймовірного рецидиву", - додала акторка.

Катерина Молчанова / Фото: instagram.com/kate.molchanovaa

Катерина Молчанова наголошує, що обов'язково необхідно регулярно перевіряти свій організм та проходити обстеження.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Наталка Фіцич розповіла, що в неї стався рецидив раку. Знаменитість поділилася, як минає її лікування.

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