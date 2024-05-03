На фронті загинув відомий український актор Євген Шумілов

Артист пішов з життя, коли захищав пораненого побратима.

Відомий український актор театру і кіно Євген Шумілов загинув на фронті.

Сумну звістку повідомив у Facebook його близький друг Іван Марченко. Він зазначив, що Євген Шумілов мобілізувався до лав ЗСУ два роки тому і вирушив на фронт захищати Україну від російських загарбників. На жаль, його життя трагічно обірвалося 30 квітня, коли актор допомагав пораненому побратиму.

"З глибоким сумом хочу повідомити, що 30 квітня на фронті, захищаючи пораненого побратима, загинув мій близький друг Євген Шумілов. Життєрадісний, позитивний, бадьорий і справжній - таким ти залишишся в моєму серці назавжди, друже! Спочивай з миром, друже, ми любимо тебе і сподіваємося, що ти зараз в кращому місці", - написав Іван Марченко.

Допис Івана Марченка

В Євгена Шумілова залишилася мама, а також вітчим, який має інвалідність.

Зазначимо, Євген Шумілов був популярним українським актором. Він знімався у таких проєктах, як "Реальна містика", "Сидоренки-Сидоренки", "Агенти справедливості", "Речовий доказ" та інших.

Євген Шумілов / Фото: instagram.com/eugene_shumilov

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на фронті загинув актор Андрій Доманський. Артист добровольцем захищав Україну від окупантів від початку повномасштабної війни.

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