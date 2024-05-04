Деталі нічної атаки РФ: де працювала ППО і скільки ворожих цілей збили

У ніч проти 4 травня Росія знову атакувала Україну ударними дронами та ракетами.

Ворог випустив 13 БпЛА типу "Shahed-131/136" та чотири зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської області РФ.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях", - зазначив він.

Нагадаємо, у ніч проти 4 травня російські війська атакували Харків ударними дронами. Унаслідок удару постраждали чотири людини.

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