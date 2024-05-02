Окупанти тиснуть на Донеччині: деталі від ISW

Російські окупаційні війська продовжують тиснути в районі Часового Яру на Донеччині та на Авдіївському напрямку. У ранойоін тривають бої.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Війська РФ нещодавно просунулися на схід від Часового Яру та на східну його околицю. Геолокаційні кадри за 1 травня показують, що окупанти просунулися через лісові масиви безпосередньо на схід від міста і далі вздовж околиць мікрорайону Канал .

Російські "воєнкори" стверджували, що підрозділи РФ нібито просунулися поблизу Богданівки та досягли східної крайньої ділянки Сіверсько-Донецько-Донбаського каналу. Втім, в ISW не знайшли підтвердження жодної з цих заяв Росії.

Зазначається, що бої тривали на північний схід від Часового Яру поблизу Богданівки; біля мікрорайонів Канал і Новий; поблизу Кліщіївки та Андріївки і біля Шумів і Нью-Йорка.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 травня, показують, що армія РФ просунулася на південний захід і захід від Соловйового (на північний захід від Авдіївки). Російські "воєнкори" стверджували, що війська окпупаниів нещодавно нібито прорвали українську оборону на північний схід від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) і діють у південному Архангельському (на північний схід від Очеретиного та на північ від Авдіївки) протягом останніх двох днів.

Бої також тривали на північ від Авдіївки біля Калинового, Прогресу, Новопокровського, Бердичі; на захід від міста - в районі Семенівки, Уманського, Яснобродівки; і на південний захід від Авдіївки біля Нетайлового.

Російські блогери стверджували, що війська РФ також просунулися в полях на південний захід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька) і на північ від Володимирівки (на південний захід від Донецька)

Бої тривали на захід від Донецька поблизу Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Новомихайлівки, Парасковіївки та Водяного.

Нагадаємо, також у звіті Інституту вивчення війни повідомили, що Росія передислокує дивізії ВДВ на схід України для активізації наступу.

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