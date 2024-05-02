Росіяни обстріляли Гірник на Донеччині: є загиблі та потерпілі

Напередодні, 1 травня, російські війська обстріляли місто Гірник на Донеччині. Унаслідок ворожого удару двоє людей загинуло та шестеро отримали поранення.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Зазначається, що медики надали одному пораненому першу домедичну допомогу, та транспортували до лікарні.

Також внаслідок обстрілу виникли пожежі у приватному житловому секторі. Рятувальники ліквідували загоряння гаражів та приватного житлового будинку.

Росіяни обстріляли місто Гірник на Донеччині. / Фото: МВС

Росіяни обстріляли місто Гірник на Донеччині. / Фото: МВС

Як повідомлялося, пізно увечері 1 травня російські окупанти знову атакували Одесу. Внаслідок російської ракетної атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньому ступеню важкості в лікарню.

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