На Харківщині трактор підірвався на міні, ще в один влучив дрон

Одного з водіїв доправили до лікарні.

У Харківській області внаслідок ворожих дій пошкоджені два трактори - один підірвався на протитанковій міні, другий зазнав атаки дрона.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

"1 травня приблизно об 11:45 на ворожій протитанковій міні у полі у с. Глинське Ізюмської ТГ підірвався трактор. Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. Без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Крім того, близько 12:15 в полі поблизу с. Богуславка Борівської тергромади зафіксовано влучання у трактор ворожого дрона. Водій отримав контузію, його доправлено до лікарні.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК).

Нагадаємо, на Херсонщині російські війська з безпілотника атакували автомобіль. Водій отримав травми.

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