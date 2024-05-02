Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати росіян у війні проти України перевалили за 470 тисяч

Втрати росіян у війні проти України перевалили за 470 тисяч

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 2 травня склали 470 870 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1030 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

  • особового складу ‒ близько 470870 (+1030) осіб 
  • танків - 7332 (+20) 
  • бойових броньованих машин - 14096 (+29) 
  • артилерійських систем - 12044 (+20) 
  • РСЗВ - 1053 
  • засобів ППО - 784 (+4) 
  • літаків - 348 
  • гелікоптерів - 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9561 (+23)
  • крилатих ракет - 2126 
  • кораблів та катерів - 26 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16224 (+49) 
  • спеціальної техніки - 1988 (+8)

Раніше повідомлялося, що найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства — величезні втрати у "м'ясних штурмах" і жорстоке ставлення командирів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація