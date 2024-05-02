Втрати росіян у війні проти України перевалили за 470 тисяч

Окупанти зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 2 травня склали 470 870 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1030 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загалом за час повномасштабної війни знищено:
- особового складу ‒ близько 470870 (+1030) осіб
- танків - 7332 (+20)
- бойових броньованих машин - 14096 (+29)
- артилерійських систем - 12044 (+20)
- РСЗВ - 1053
- засобів ППО - 784 (+4)
- літаків - 348
- гелікоптерів - 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9561 (+23)
- крилатих ракет - 2126
- кораблів та катерів - 26
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16224 (+49)
- спеціальної техніки - 1988 (+8)
Раніше повідомлялося, що найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства — величезні втрати у "м'ясних штурмах" і жорстоке ставлення командирів.
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