Втрати росіян у війні проти України перевалили за 470 тисяч

Загальні бойові втрати російських окупантів на 2 травня склали 470 870 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1030 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

особового складу ‒ близько 470870 (+1030) осіб

танків - 7332 (+20)

бойових броньованих машин - 14096 (+29)

артилерійських систем - 12044 (+20)

РСЗВ - 1053

засобів ППО - 784 (+4)

літаків - 348

гелікоптерів - 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9561 (+23)

крилатих ракет - 2126

кораблів та катерів - 26

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 16224 (+49)

спеціальної техніки - 1988 (+8)

Раніше повідомлялося, що найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства — величезні втрати у "м'ясних штурмах" і жорстоке ставлення командирів.

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