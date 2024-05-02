Потери россиян в войне против Украины перевалили за 470 тысяч

Общие боевые потери российских оккупантов на 2 мая составили 470 870 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1030 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено :

личного состава – около 470870 (+1030) человек

танков – 7332 (+20)

боевых бронированных машин – 14096 (+29)

артиллерийских систем – 12044 (+20)

РСЗО — 1053

средств ПВО – 784 (+4)

самолетов — 348

вертолетов — 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9561 (+23)

крылатых ракет — 2126

кораблей и катеров — 26

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 16224 (+49)

специальной техники – 1988 (+8)

Ранее сообщалось, что наемники из Непала убегают из российской оккупационной армии. Среди причин массового дезертирства – огромные потери в "мясных штурмах" и жестокое отношение командиров.

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