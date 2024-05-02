Потери россиян в войне против Украины перевалили за 470 тысяч

Оккупанты терпят потери на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на 2 мая составили 470 870 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1030 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено :
- личного состава – около 470870 (+1030) человек
- танков – 7332 (+20)
- боевых бронированных машин – 14096 (+29)
- артиллерийских систем – 12044 (+20)
- РСЗО — 1053
- средств ПВО – 784 (+4)
- самолетов — 348
- вертолетов — 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9561 (+23)
- крылатых ракет — 2126
- кораблей и катеров — 26
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 16224 (+49)
- специальной техники – 1988 (+8)
Ранее сообщалось, что наемники из Непала убегают из российской оккупационной армии. Среди причин массового дезертирства – огромные потери в "мясных штурмах" и жестокое отношение командиров.
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