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Потери россиян в войне против Украины перевалили за 470 тысяч

Потери россиян в войне против Украины перевалили за 470 тысяч

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты терпят потери на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на 2 мая составили 470 870 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1030 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено :

  • личного состава – около 470870 (+1030) человек
  • танков – 7332 (+20)
  • боевых бронированных машин – 14096 (+29)
  • артиллерийских систем – 12044 (+20)
  • РСЗО — 1053
  • средств ПВО – 784 (+4)
  • самолетов — 348
  • вертолетов — 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9561 (+23)
  • крылатых ракет — 2126
  • кораблей и катеров — 26
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 16224 (+49)
  • специальной техники – 1988 (+8)

Ранее сообщалось, что наемники из Непала убегают из российской оккупационной армии. Среди причин массового дезертирства – огромные потери в "мясных штурмах" и жестокое отношение командиров.

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