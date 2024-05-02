Курс валют на 2 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 2 мая установил официальный курс доллара на уровне 39,63 грн. Он подорожал на 12 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Евро подешевел на 7 копеек и стоит 42,29 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,74 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 39,9 грн. Покупают за 40,3 грн.

За евро в обменниках предлагается 42,75 грн. Продают по 42,9 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,30-39,90 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн

"УкрСиббанк" – 39,40-39,95 грн

"Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,95-42,95 грн

"ПУМБ" – 42,40-43,00 грн

"УкрСиббанк" – 42,10-43,00 грн

"Укрэксимбанк" – 42,20-43,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,75-9,95 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,65-10,00 грн

Ранее сообщалось, что в мае на валютный рынок Украины будет влиять ряд важных факторов. Однако общая стратегическая картина будет оставаться более или менее устойчивой.

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