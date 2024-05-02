Кулеба: В Украине повреждено 50% всей энергосистемы страны

Половина энергетической инфраструктуры Украины повреждена в результате российских обстрелов.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.

"Российские баллистические ракеты — настоящий бич этой войны. В последнее время они использовались в основном для разрушения нашей энергетической системы. Я осмелюсь сказать, что если бы другая страна пострадала от такого масштаба энергетических разрушений, то она выглядела бы намного, гораздо хуже, чем Украина. Мы держимся, потому что многому научились. Мы устойчивые, мы знаем, что такое ставки. Но чтобы дать понять вашим зрителям, половина нашей энергетической системы повреждена, а мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и собирать поддержку всего мира", – сказал Кулеба.

Напомним, что Financial Times написало, что Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины и использует высокоточные ракеты для уничтожения электростанций в менее защищенных районах, чем Киев. Некоторые станции не могут быть полностью восстановлены до следующей зимы.

С 22 по 29 марта россияне обстреляли семь украинских теплоэлектростанций – все в других регионах, кроме Киева, который имеет одну из лучших ПВО в стране. Российские ракеты также попали в две гидроэлектростанции.

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