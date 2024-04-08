Взрывы и пострадавшие: МАГАТЭ уточнило последствия ударов дронов по ЗАЭС

В Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) заявили, что по одному из защитных куполов Запорожской АЭС была совершена атака неизвестным БПЛА. Россияне традиционно обвинили в обстреле Силы обороны, в то же время такие упреки отрицают в Силах обороны.

Об этом говорится в материале агентства Reuters и сообщении на странице МАГАТЭ.

По данным корпорации, первую атаку по станции нанесли по территории недалеко от столовой, из-за чего три сотрудника получили ранения. В то же время в "Росатоме" не уточнили, какое именно оружие было применено для нанесения удара.

После этого в течение 30 минут дрон совершил атаку по зоне погрузки груза, а впоследствии еще один БПЛА попал в купол шестого реактора. В "Росатоме" сообщили, что из-за атаки дронами три человека получили ранения, в то же время один из них в тяжелом состоянии.

Представители российских оккупационных властей и МАГАТЭ утверждают, что на станции уровень радиации соответствует норме, а оболочка реактора серьезно не повреждена.

"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на площадке, выехали на три пораженных локации. Они смогли подтвердить физическое влияние взрывов дронов, в том числе на одном из шести реакторных зданий станции, где было поражено оборудование для наблюдения и связи. Когда они находились на крыше реактора 6-го энергоблока, российские войска открыли огонь по тому, что выглядело как приближающийся беспилотник. После этого раздался взрыв возле здания реактора", — говорится в сообщении.

Команда МАГАТЭ наблюдала остатки беспилотников в этом и двух других местах на станции.

"За пределами лаборатории они увидели пятна крови рядом с поврежденным военным транспортным средством, что указывает на минимум одну жертву", — говорится в заявлении.

Эксперты агентства в течение дня слышали взрывы и стрельбу на месте происшествия. Команда МАГАТЭ также слышала несколько выходных выстрелов из артиллерии с места рядом с ЗАЭС.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отверг обвинения Москвы по поводу вероятной причастности Сил обороны к этому инциденту. По его словам, у Украины нет ничего общего с ударами по станции и не исключил, что речь идет о деле рук самих россиян.

Напомним, ранее в Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что 7 апреля в районе Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских войск, разразился дрон.

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