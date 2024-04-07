Погода 8 апреля: синоптики обещают украинцам до +23

В Украине 8 апреля ожидается теплая и солнечная погода.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

"Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по всей территории страны ночью 5-10° тепла, днем 18-23°", — говорится в сообщении.

Погода в Киевской области и столице

В понедельник в Киевской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 18-23°.

В Киеве ночью 8-10° тепла, днем 21-23°.

Какая будет погода в апреле — читайте в новости.

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