Погода 8 апреля: синоптики обещают украинцам до +23

Понедельник порадует теплой погодой.
В Украине 8 апреля ожидается теплая и солнечная погода.
Об этом сообщил "Укргидрометцентр".
"Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по всей территории страны ночью 5-10° тепла, днем 18-23°", — говорится в сообщении.
Погода в Киевской области и столице
В понедельник в Киевской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 18-23°.
В Киеве ночью 8-10° тепла, днем 21-23°.
Какая будет погода в апреле — читайте в новости.
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