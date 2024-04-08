Удар по Одесчине: власти сообщили, куда попали оккупанты

Обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Кипер.

"Наши силы ПВО уничтожили четыре дрона. К сожалению, есть попадания в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект. Обломками сбитого "Шахед" также повреждены АЗС. Люди не пострадали", — написал он.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Напомним, в ночь на 8 апреля российские войска атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области и 24 ударными дронами "Shahed" из мыса Чауда.

Силам ПВО удалось сбить управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепропетровской области и 17 беспилотников в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Читайте также: