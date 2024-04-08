Увеличение потерь не мешает: Россия ускоряет наступательные операции — ISW

Российские захватчики ускоряют свои наступательные операции по всей протяженности фронта в Украине, несмотря на увеличение потерь среди личного состава и техники.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики отметили, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в конце весны и начале лета россияне усилят свое наступление.

Также об ужесточении наступательных операций россиян заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Недавно ISW заметил, что российские войска ускорили темпы своих наступательных операций на всем театре боевых действий, в частности, совершив 4 апреля механизированную атаку ротного уровня по направлению Времен Яра, и продолжает оценивать, что российские военные, похоже, смягчают вероятное увеличение потерь в живой силе и технике", — говорится в сообщении.

Кроме того, в отчете ISW указывается, что украинские военные предупредили, что задержки с оказанием помощи в сфере безопасности вынудили Украину уступить инициативу на поле боя. Также нехватка боеприпасов не позволит проводить успешные наступательные и оборонительные операции.

Эксперты заявили, что задержки с военной помощью вынуждают Силы обороны принимать сложные решения по приоритетности определенных аспектов обороны за счет борьбы с инициативой ограничения российского военного потенциала, поскольку неизвестно, когда будет помощь от США.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ попытается прорвать оборону ВСУ по одному-двум направлениям.

Кроме того, мы ранее информировали, что пограничники отразили вражеский штурм на Бахмутском направлении.

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