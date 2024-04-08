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Астрологический прогноз на 8 апреля

Астрологический прогноз на 8 апреля

Свеча - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в первой половине дня желательно затаиться и ничего не делать, во второй – можно начинать планировать действия и события, которые можно будет начинать осуществлять уже завтра. 

Символ дня: свеча. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, мозг. 

Болезни дня: защитные силы организма ослаблены, поэтому велика вероятность подхватить трудно поддающееся излечению инфекционное заболевание – необходимо поберечься. 

Питание дня: горячая и острая пища, а также алкоголь могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом – от них нужно отказаться. 

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться. 

Дачные работы дня: нежелательно что-либо сеять и сажать, но можно заниматься обрезкой деревьев и кустарников, а также убирать прошлогодние листья. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, пропитаны позитивной энергетикой, но о них нельзя никому рассказывать, иначе не сбудутся. 

Табу дня: необходимо максимально сократить использование колющих и режущих предметов. 

Цитата дня: "Нет ничего плохого в компромиссах. Даже если вся твоя жизнь – сплошной компромисс" (Джонатан Сафран Фоер). 

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