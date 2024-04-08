Астрологический прогноз на 8 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в первой половине дня желательно затаиться и ничего не делать, во второй – можно начинать планировать действия и события, которые можно будет начинать осуществлять уже завтра.

Символ дня: свеча.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, мозг.

Болезни дня: защитные силы организма ослаблены, поэтому велика вероятность подхватить трудно поддающееся излечению инфекционное заболевание – необходимо поберечься.

Питание дня: горячая и острая пища, а также алкоголь могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом – от них нужно отказаться.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Дачные работы дня: нежелательно что-либо сеять и сажать, но можно заниматься обрезкой деревьев и кустарников, а также убирать прошлогодние листья.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, пропитаны позитивной энергетикой, но о них нельзя никому рассказывать, иначе не сбудутся.

Табу дня: необходимо максимально сократить использование колющих и режущих предметов.

Цитата дня: "Нет ничего плохого в компромиссах. Даже если вся твоя жизнь – сплошной компромисс" (Джонатан Сафран Фоер).

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