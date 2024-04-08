У Байдена отреагировали на вывод израильских войск с юга Газы

Действия Израиля не указывают на подготовку других военных операций в данном регионе.

В Вашингтоне заявили, что Армия обороны Израиля выводит свои войска с юга Сектора Газа для проведения переоснащения личного состава и отдыха.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ABC.

Он заявил, что такие действия Израиля не указывают на подготовку к другим военным операциям в данном регионе.

"Они находятся в местах боевых действий 4 месяца, и мы получаем сообщение, что они устали, что их необходимо переоснастить", – рассказал Кирби.

Вместе с тем, представитель Белого дома заявил, что сейчас трудно сказать, что именно происходит в Секторе Газа в контексте перемещения ЦАХАЛа.

"Насколько мы понимаем и судя по их публичным заявлениям, на самом деле речь идет об отдыхе и переоснащении этих войск. Это необязательно может свидетельствовать о будущей новой операции этих войск", — заявил Кирби.

Напомним, ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля ЦАХАЛ 7 апреля объявила о завершении наземной операции в Секторе Газа и выводе войск с юга региона.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль нанес удары по лагерям Хезболлы в Ливане.

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