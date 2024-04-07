Израиль нанес удары по лагерям Хезболлы в Ливане — Reuters

Удар был нанесен после того, как Хезболла заявила о сбитии израильского беспилотника над Ливаном.

В воскресенье, 7 апреля, израильская авиация нанесла авиаудары по тренировочному лагерю боевой группировкиХезболла в восточном Ливане.

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Об этом информирует Reuters.

Два ливанских источника издания сообщили, что удар был нанесен после того, как Хезболла заявила о сбитии израильского беспилотника над Ливаном.

Целью израильской атаки был тренировочный лагерь, принадлежащий Хезболли, в деревне Джанта, близ границы с Сирией.

Еще один удар был нанесен по Сафри, близ восточного города Баальбек, сообщили источники, добавив, что потерь у Хезболлы нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль ликвидировал одного из представителей ХАМАС в пригороде Бейрута.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израильские военные нанесли удары по базам "Хезболлы" в Ливане.

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