Израиль ликвидировал одного из представителей ХАМАС в пригороде Бейрута

Это стало мощнейшей атакой Израиля на ливанскую землю с начала недавнего раунда боевых действий.

Во вторник, 2 января, израильский беспилотник нанес удар по центру "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута. В результате удара уничтожен представитель ХАМАСа Салеха аль-Арури.

Об этом пишет Al Arabia.

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В результате удара Израиля по офису группы, используемого ХАМАСом, погибли по меньшей мере три человека. Еще несколько получили ранения. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. Но израильский законодатель и его бывший посол в ООН Дэнни Данон приветствовали Моссад, Шин-Бет и израильскую армию с операцией.

"Любой, кто был причастен к резне 7 октября, должен знать, что мы свяжемся с ними и рассчитаемся", – сказал он.

Местные СМИ также сообщили, что два чиновника из бригад Аль-Кассам ХАМАС находились вместе с аль-Арури, бывшим заместителем руководителя политбюро организации.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил "новое преступление Израиля". По его словам, он направлен на "приведение Бейрута в новую фазу конфронтации".

"Всем близким и дальним стало ясно, что решение начать войну находится в руках Израиля, и что необходимо, так это сдержать и остановить агрессию", – сказал он в посту на X.

Ранее Хасан Насралла предупредил, что нападения на любого ливанца или иностранца внутри Ливана вызовут "резкую реакцию" и что мириться с этим нельзя.

Напомним, в 2015 году США назначили награду в размере 5 миллионов долларов за Салеха аль-Арури и внесли его в список особо признанных мировых террористов (SDGT).

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