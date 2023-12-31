Сколько будет держать война в Секторе Газа: Нетаньяху рассказал

Нетаньяху обещает, что бои будут продолжаться, пока не будут достигнуты все цели наступления.

Военная кампания Израиля в Cекторе Газа продлится еще много месяцев.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

По его словам, для победы нужно больше времени, и говорит, что кампания продлится еще много месяцев. Нетаньяху обещает, что бои будут продолжаться, пока не будут достигнуты все цели наступления, главным образом уничтожение ХАМАСа и возвращение заложников домой.

"Газа не будет угрозой для Израиля, и в конце концов там не будет террористических элементов", – обещает он

Премьер ссылается на международное давление, чтобы прекратить войну до достижения целей. Он выразил благодарность США за поддержку в этом контексте, в частности, на Совете Безопасности ООН на прошлой неделе, в частности, за текущие поставки оружия.

Политик говорит, что ЦАХАЛ работает, чтобы обеспечить максимальную защиту своих солдат.

"Было убито более 8000 террористов, а военный потенциал ХАМАС уничтожается шаг за шагом", – добавил Нетаньяху.

Премьер-министр отмечает, что он также стремится восстановить безопасность вдоль северной границы на фоне неоднократных нападений Хезболла, чтобы эвакуированные оттуда жители могли вернуться домой.

Он также заявляет: "Если Хезболла расширит боевые действия, она получит удары, о которых ей даже не снилось. И Иран тоже".

"Мы будем бороться всеми средствами, пока не восстановим безопасность. Иран возглавляет ось зла и агрессия против Израиля продолжается на разных фронтах", – говорит израильский премьер.

В этом контексте он обещает "сделать все, но все, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие".

Напомним, 7 октября ХАМАС совершил массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль.

После этого впервые за 50 лет Израиль официально объявил о состоянии войны.

Также сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган "приравнял" Нетаньяху к Гитлеру, на что премьер Израиля жестко ответил.

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