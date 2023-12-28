Эрдоган "приравнял" Нетаньяху к Гитлеру: премьер Израиля жестко ответил

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с немецким диктатором Адольфом Гитлером. Лидер израильтян в ответ обвинил турецкого политика в геноциде курдов.

Свое заявление Эрдоган сделал во время одного выступления, а Нетаньяху ответил ему в соцсети X (Twitter).

Заявление Эрдогана

По словам Эрдогана, Израиль "ничем не отличается от Гитлера". Атаки на Сектор Газы он сравнил с истреблением нацистами евреев.

"Раньше они плохо говорили о Гитлере. Чем вы отличаетесь от Гитлера? Они заставят нас скучать по Гитлеру. Разве то, что делает Нетаньяху, меньше, чем то, что делал Гитлер? Нет", — сказал турецкий президент.

Западные страны, поддерживающие Израиль, Эрдоган назвал "соучастниками военных преступлений". Он подчеркнул, будто Нетаньяху "богаче Гитлера", потому что "получает всяческую поддержку Запада, США".

"Что они (Израиль – Ред.) сделали со всей этой поддержкой? Они убили более 20 тысяч жителей Газы", — заявил Эрдоган.

Ответ Нетаньяху

Премьер Израиля заявил, что Эрдоган – это "последний человек, который может проповедовать мораль". В то же время, по его словам, армия обороны Израиля является "самой нравственной в мире", потому что "борется за ликвидацию самой отвратительной и жестокой террористической организации в мире".

"Эрдоган, совершающий геноцид курдов и являющийся мировым рекордсменом по заключению журналистов, выступающих против его режима, является последним человеком, который может проповедовать нам мораль. ХАМАС-ИДИЛ совершила преступления против человечности, которую Эрдоган восхвалял и чьих лидеров он принимает в себя", — написал Нетаньяху.

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Позиция Эрдогана

Эрдоган заявил, что Анкара не считает ХАМАС террористической организацией. Также он назвал боевиков ХАМАСа освободителями, "борющихся за защиту своих земель и граждан".

Кроме того, Турция пообещала приложить усилия для прекращения огня между Израилем и ХАМАСом. Эрдоган заявил, что "осуждает тех, кто совершил это нападение, которое является преступлением против человечества и геноцидом против народа Газы".

Позже стало известно, что Эрдоган собрался мирить Израиль и ХАМАС. Он предлагает провести международную конференцию для создания нового механизма безопасности для достижения мира между Палестиной и Израилем.

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